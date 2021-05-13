Мэр Благовещенска сообщил о возможности чрезвычайной ситуации в одной из школ города
Градоначальник сообщил о поступлении сигнала о возможной ЧС в образовательном учреждении.
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что в 27-й городской школе получен сигнал о возможной чрезвычайной ситуации.
«В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идет проверка, все службы уже работают», - написал градоначальник в Telegram-канале.
По его словам, дети отправлены домой, а ситуация контролируется. Также Имамеев попросил избегать спекуляций по теме и уточнил, что ситуация касается только одной школы. Других подробностей не приводится.