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Мэр Благовещенска сообщил о возможности чрезвычайной ситуации в одной из школ города

Кирилл Васин
03:22 13.05.2021
Градоначальник сообщил о поступлении сигнала о возможной ЧС в образовательном учреждении.
Мэр Благовещенска сообщил о возможности чрезвычайной ситуации в одной из школ города
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что в 27-й городской школе получен сигнал о возможной чрезвычайной ситуации.

«В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идет проверка, все службы уже работают», - написал градоначальник в Telegram-канале.

По его словам, дети отправлены домой, а ситуация контролируется. Также Имамеев попросил избегать спекуляций по теме и уточнил, что ситуация касается только одной школы. Других подробностей не приводится.

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