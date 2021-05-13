«Обвинения не имеют оснований»: Медведев поддержал Медведчука и Козака
Председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил поддержку главе украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку.
«Глубоко убежден, что обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований», - считает Медведев.
Заместитель председателя Совбеза полагает, что смысл столь настойчивого преследования Медведчука в том, чтобы разобраться с политиком, жестко критикующим действующую власть.
«Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм», - приводятся слова Медведева на сайте «Единой России».
По решению Печерского районного суда Украины Виктор Медведчук помещен под домашний арест до 9 июля по делу о госизмене.