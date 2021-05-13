В стране и мире «Обвинения не имеют оснований»: Медведев поддержал Медведчука и Козака Кирилл Васин Медведев считает, что Зеленскому не стоит устраивать «охоту на ведьм». © Фото: Anatolii Siryk Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил поддержку главе украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку. «Глубоко убежден, что обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований», - считает Медведев. Заместитель председателя Совбеза полагает, что смысл столь настойчивого преследования Медведчука в том, чтобы разобраться с политиком, жестко критикующим действующую власть. «Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм», - приводятся слова Медведева на сайте «Единой России». По решению Печерского районного суда Украины Виктор Медведчук помещен под домашний арест до 9 июля по делу о госизмене. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика