Греция откроет границы для вакцинированных «Спутником V»

Греция сможет принимать туристов в страну при условии, если они вакцинированы от COVID-19 китайской вакциной или «Спутником V». Об этом сообщил министр туризма Харис Теохарис.

Все ограничения на въезд для путешественников отменяются 14 мая. Министр подтвердил, что Греция признала прививочный сертификат «Спутника V». Документ, по словам Теохариса, будет в цифровом формате и на английском языке - он отвечает всем требованиям. Он также отметил, что не видит в этом вопросе «каких-то проблем», пишет РИА Новости.

Министр добавил, что окончательного соглашения об открытии авиасообщения Греция и Россия пока не достигли. До 14 мая греческие власти ограничили въезд россиян квотой в четыре тысячи человек в неделю; Москва пока не дала разрешение на возобновление регулярного и чартерного авиасообщения с Греческой Республикой - без которого туристическая деятельность невозможна.

«Процесс требует времени, есть трудности. Это согласования, задержки с письмами, требования со стороны гражданской защиты (отвечающей за ликвидацию последствий пандемии) — все это те соглашения, которые мы заключили Министерством транспорта, когда были в России. И реализуется план, который требует времени», - сказал он.

Ранее греческие власти освободили российских туристов от обязательного карантина после прилета в страну. Теперь для пересечения границы им достаточно иметь на руках отрицательный тест ПЦР и сертификат о вакцинации. Кроме того, для въезда россиянам позволили использовать девять аэропортов, вместо трех, как было раньше.