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Греция освободила россиян от карантина при наличии ПЦР-теста и сертификата о вакцинации

Ян Брацкий
00:04 25.04.2021
Тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до планируемой поездки, со справкой на английском языке.
Греция освободила россиян от карантина при наличии ПЦР-теста и сертификата о вакцинации
© Фото: pixabay
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Греческие власти освободили российских туристов от обязательного карантина после прилета в страну. Теперь для пересечения границы им достаточно иметь на руках отрицательный тест ПЦР и сертификат о вакцинации. Кроме того, для въезда россиянам позволили использовать девять аэропортов, вместо трех, как было раньше.

После ухудшения эпидемиологической ситуации, Афины разрешили въезд 500 туристов из России в неделю. Постановление действовало с седьмого сентября и неоднократно продлевалось. Теперь разрешен въезд до четырех тысяч россиян в неделю.

Накануне прибытия, туристы должны заполнить специальную электронную форму PLF. В ней необходимо указать свои контактные данные в Греции. При посадке на борт самолета форму проверят. По прилету пассажир пройдет повторный документальный контроль.

Тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до планируемой поездки, со справкой на английском языке. Греческие власти оставляют за собой право проводить выборочные тесты на коронавирус в аэропорту прибытия, а уже с середины мая Афины готовы принимать всех россиян.

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