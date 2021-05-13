Число жертв в секторе Газа превысило 100 человек
От авиаударов Израиля погибли более 100 человек.
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В ходе израильских авиаударов по сектору Газа число жертв превысило 100 человек. Такие данные привел телеканал Air Arabia со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.
Также сообщается, что среди погибших 27 несовершеннолетних.
Ранее Ливан выпустил три ракеты по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. Сирены согласно протоколу активированы не были.