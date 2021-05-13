В стране и мире Из Ливана было выпущено три ракеты по израильской территории Кира Карон Израильская армия сообщила о пуске ракет из Ливана. © Фото: Bashar Taleb Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Ливан выпустил три ракеты по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии. «Недавно были обнаружены запуски трех ракет из Ливана по территории Средиземного моря напротив побережья Галилеи (северный район Израиля - Прим.ред.). Сирены согласно протоколу активированы не были», - говорится в сообщении военных. Ранее фотокорреспондент Мустафа Хассуна и оператор Мухаммед эль-Алюль турецкого агентства пострадали во время ударов Израиля по сектору Газа. На данный момент о состоянии журналистов не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика