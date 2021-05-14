За неделю у границ РФ обнаружено 36 иностранных самолетов-разведчиков
Возле воздушных границ России за неделю было зафиксировано присутствие 36 разведывательных самолетов других стран.
© Фото: Минобороны РФ
За прошедшую неделю российские силы противовоздушной обороны зафиксировали у воздушных границ страны 36 разведывательных самолетов. Также сообщается о выявлении 12 беспилотников-разведчиков у воздушных границ за тот же период. Об этом сообщает газета «Красная звезда»
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