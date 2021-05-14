За неделю у границ РФ обнаружено 36 иностранных самолетов-разведчиков

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С целью недопущения нарушения госграниц России в небо было произведено два подъема истребителей из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ. Нарушений воздушных границ не допущено.

Ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Черным морем три воздушные цели, приближающиеся к границам России. Цели были идентифицированы, как два истребителя «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135. Все они принадлежали к ВВС Франции.