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За неделю у границ РФ обнаружено 36 иностранных самолетов-разведчиков

Алексей Курильченко
00:00 14.05.2021
Возле воздушных границ России за неделю было зафиксировано присутствие 36 разведывательных самолетов других стран.
За неделю у границ РФ обнаружено 36 иностранных самолетов-разведчиков
© Фото: Минобороны РФ
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За прошедшую неделю российские силы противовоздушной обороны зафиксировали у воздушных границ страны 36 разведывательных самолетов. Также сообщается о выявлении 12 беспилотников-разведчиков у воздушных границ за тот же период. Об этом сообщает газета «Красная звезда»

© Минобороны РФ

С целью недопущения нарушения госграниц России в небо было произведено два подъема истребителей из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ. Нарушений воздушных границ не допущено.

Ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Черным морем три воздушные цели, приближающиеся к границам России. Цели были идентифицированы, как два истребителя «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135. Все они принадлежали к ВВС Франции.

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