Су-27 перехватил французские самолеты над акваторией Черного моря

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Черным морем три воздушные цели, приближающиеся к границам России.

В целях опознания и недопущения нарушения российских границ в воздух был поднят дежурный истребитель Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Цели были идентифицированы, как два истребителя «Мираж-2000» и самолет-заправщик С-135. Все они принадлежали к ВВС Франции.

Российский истребитель сопроводил французские самолеты над акваторией моря, не допустив нарушения границы России. Полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.