Два журналиста турецкого агентства пострадали при ударах по сектору Газа
Два журналиста пострадали во время ударов Израиля по сектору Газа.
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress
Фотокорреспондент Мустафа Хассуна и оператор Мухаммед эль-Алюль турецкого агентства пострадали во время ударов Израиля по сектору Газа.
На данный момент о состоянии журналистов не сообщается. Подробности происшествия уточняются, пишет Anadolu.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иорданским коллегой Айманом Сафади. Стороны обсудили актуальную повестку дня, в частности ситуацию в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Стороны подтвердили настрой на организацию прямых переговоров Палестины и Израиля и отметили значение усилий ближневосточного «квартета» международных посредников.