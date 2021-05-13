В стране и мире Два журналиста турецкого агентства пострадали при ударах по сектору Газа Кира Карон Два журналиста пострадали во время ударов Израиля по сектору Газа. © Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Фотокорреспондент Мустафа Хассуна и оператор Мухаммед эль-Алюль турецкого агентства пострадали во время ударов Израиля по сектору Газа. На данный момент о состоянии журналистов не сообщается. Подробности происшествия уточняются, пишет Anadolu. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иорданским коллегой Айманом Сафади. Стороны обсудили актуальную повестку дня, в частности ситуацию в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Стороны подтвердили настрой на организацию прямых переговоров Палестины и Израиля и отметили значение усилий ближневосточного «квартета» международных посредников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика