Депутат Хинштейн призвал наградить вахтершу, вызвавшую Росгвардию во время стрельбы в Казани

Депутат Александр Хинштейн призвал наградить вахтершу, которая нажала на тревожную кнопку во время нападения на гимназию №175 в Казани. По словам политика, именно она первая оказала сопротивление при нападении.

«Именно вахтерша первой преградила путь злоумышленнику, оказала ему сопротивление и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию. Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслуженно!» - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным НАК, первые выстрелы раздались в учебном учреждении на улице Джаудата Файзи в 09.30 утра. Вооруженный преступник вошел в гимназию №175 и начал стрелять. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся.