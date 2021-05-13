Байден намерен предложить Путину создать международный стандарт кибербезопасности

Президент США Джозеф Байден заявил, что хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным создание международных стандартов по кибербезопастности. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт (кибербезопасности - прим. ред.), чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным», - заявил Байден.

Ранее Байден заявил, что он намерен обсудить с Путиным кибератаку на компанию Colonial Pipeline. Он заявил, что у американских спецслужб нет свидетельств, что к этому может быть причастна Россия.