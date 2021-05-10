Байден заявил, что встретится с Путиным

Президент США Джозеф Байден выразил уверенность, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об это глава Белого дома заявил в ходе пресс-конференции.

«Я встречусь с президентом Путиным», - заявил Байден.

Президент США отметил, что он намерен обсудить кибератаку на компанию Colonial Pipeline. Он заявил, что у американских спецслужб нет свидетельств, что к этому может быть причастна Россия.

Ранее Байден выразил уверенность в том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в июне. Вместе с тем лидер США отметил, что точные время и место еще предстоит определить.