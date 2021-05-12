Медведчук заявил, что готов к аресту по делу о госизмене

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что готов к любому исходу расследования Генпрокуратуры страны о его госизмене и не отрицает вероятность своего ареста. При этом депутат не считает себя виновным.

«Конечно, я готов (к аресту. - Прим. ред.). Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого нет никаких оснований», - заявил Медведчук журналистам.

Ранее депутат прокомментировал обыски, проведенные в его доме и офисе. По его словам, Генпрокуратура Украины своими действиями грубо нарушила закон. По мнению политика, обыски были проведены лишь для вручения «сфабрикованного» подозрения в госизмене.