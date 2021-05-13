Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию вокруг сектора Газа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим иорданским коллегой Айманом Сафади. Стороны обсудили актуальную повестку дня, в частности ситуацию в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа.

«Была высказана глубокая обеспокоенность эскалацией напряженности на палестинских территориях, подчеркнута необходимость немедленного прекращения огня и перевода ситуации в политическое русло», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Стороны подтвердили настрой на организацию прямых переговоров Палестины и Израиля и отметили значение усилий ближневосточного «квартета» международных посредников.

Ранее Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе переговоров стороны обсудили обострение отношений Баку и Еревана.