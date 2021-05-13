В стране и мире Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Алексей Курильченко Министр иностранных дел РФ обсудил со своим азербайджанским коллегой обострение отношений Баку и Еревана. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе переговоров стороны обсудили обострение отношений Баку и Еревана. Дипломаты отметили важность решения подобных острых ситуаций политическими и дипломатическим средствами. «В связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе с российской стороны, как и ранее в ходе телефонного разговора С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Армении А.Г.Айвазяном, была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России», - говорится в сообщении на сайте МИД. Ранее Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и взаимодействия двух государств. Обсуждалась и организация саммита, в ходе которого может пройти встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика