Министр обороны Израиля объявил о призыве 9 тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение армии обороны призвать 9 тысяч резервистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Седьмой канал израильского телевидения.

По данным газеты Jerusalem post, в ближайшее время начальнику Генштаба Израиля поступит план наземной операции в секторе Газа.

Ранее армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных представителей движения ХАМАС. Один из руководителей пресс-службы армии Йонатан Конрикус в ходе брифинга подчеркнул, что израильская армия проводит целенаправленные ликвидации представителей палестинских группировок, которые, в свою очередь, ведут враждебную деятельность против Израиля.