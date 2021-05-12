Армия Израиля сообщила об атаке на дом высокопоставленного боевика ХАМАС

Армия Израиля нанесла удар по дому одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля недавно атаковала дом одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС Салиха Дахмана, здание служило складом оружия организации ХАМАС», - отмечается в сообщении.

Один из руководителей пресс-службы армии Йонатан Конрикус в ходе брифинга подчеркнул, что израильская армия проводит целенаправленные ликвидации боевиков палестинских группировок, которые, в свою очередь, ведут враждебную деятельность против Израиля.

«Хочу подчеркнуть при этом, что мы делаем все возможное, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа», - подчеркнул представитель армии.

Ранее появилась информация о том, что по Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения конфликта. Порядка 200 из них не смогли пересечь границу, разорвавшись внутри палестинского анклава.