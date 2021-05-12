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Лавров провел телефонные переговоры с Блинкеном

Алексей Курильченко
19:22 12.05.2021
Глава МИД РФ обсудил с госсекретарем США вопросы двусторонних отношений.
Лавров провел телефонные переговоры с Блинкеном
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и взаимодействия двух государств. Обсуждалась и организация саммита, в ходе которого может пройти встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также стороны обсудили и взаимодействие в Арктическом совете, сессия которого состоится 20 мая в Рейкьявике. «На полях» этой сессии Лавров и Блинкен планируют провести отдельную встречу и дополнительно обсудить двусторонние отношения.

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