Лавров провел телефонные переговоры с Блинкеном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и взаимодействия двух государств. Обсуждалась и организация саммита, в ходе которого может пройти встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также стороны обсудили и взаимодействие в Арктическом совете, сессия которого состоится 20 мая в Рейкьявике. «На полях» этой сессии Лавров и Блинкен планируют провести отдельную встречу и дополнительно обсудить двусторонние отношения.