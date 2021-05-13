В стране и мире Сергей Шойгу поздравил ВГТРК с 30-летием Алексей Курильченко Министр обороны РФ поздравил с юбилеем телерадиокомпанию ВГТРК. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил коллектив Всероссийской государственной телерадиовещательной компании с 30-летием со дня выхода в эфир первой информационной программы «Вести». «Хочу выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам ВГТРК за постоянное внимание к вопросам жизнедеятельности Вооруженных Сил страны. От всей души желаю вам удачи, реализации новых ярких проектов, благополучия и всего самого наилучшего», - сказал Сергей Шойгу в своем поздравлении. Ранее Шойгу в ходе мероприятия по случаю 98-летия ЦСКА вручил лучшим спортсменам клуба премию «Армеец Года-2021». Торжественная церемония проходила в здании Министерства обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика