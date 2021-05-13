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Сергей Шойгу поздравил ВГТРК с 30-летием

Алексей Курильченко
19:40 13.05.2021
Министр обороны РФ поздравил с юбилеем телерадиокомпанию ВГТРК.
Сергей Шойгу поздравил ВГТРК с 30-летием
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил коллектив Всероссийской государственной телерадиовещательной компании с 30-летием со дня выхода в эфир первой информационной программы «Вести».

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам ВГТРК за постоянное внимание к вопросам жизнедеятельности Вооруженных Сил страны. От всей души желаю вам удачи, реализации новых ярких проектов, благополучия и всего самого наилучшего», - сказал Сергей Шойгу в своем поздравлении.

Ранее Шойгу в ходе мероприятия по случаю 98-летия ЦСКА вручил лучшим спортсменам клуба премию «Армеец Года-2021». Торжественная церемония проходила в здании Министерства обороны.

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