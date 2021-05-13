Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии и прервала победную серию в Евротуре
Сборная России проиграла в матче против Финляндии со счетом 1:4.
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Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в текущем сезоне Евротура.
Матч второго тура Чешских игр завершился со счетом 1:4. Таким образом российская команда прервала победную серию в 10 матчей - это ее первое поражение в ходе чемпионата.
Ранее сборная России по хоккею обыграла команду Швеции. Матч завершился со счетом 6:4.