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Сборная России обыграла команду Швеции на Чешских хоккейных играх

Кира Карон
19:39 12.05.2021
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче заключительного этапа Евротура.
Сборная России обыграла команду Швеции на Чешских хоккейных играх
© Фото: Vit Simanek CTK Globallookpress
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В матче заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр сборная России по хоккею обыграла команду Швеции.

Встреча прошла в Праге. Матч завершился со счетом 6:4.

Ранее сборная России по хоккею уступила в канадцам в финале юниорского чемпионата мира. Встреча в американском городе Фриско закончилась со счетом 5:3 в пользу «кленовых листьев».

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