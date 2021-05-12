Сборная России обыграла команду Швеции на Чешских хоккейных играх
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче заключительного этапа Евротура.
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В матче заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр сборная России по хоккею обыграла команду Швеции.
Встреча прошла в Праге. Матч завершился со счетом 6:4.
Ранее сборная России по хоккею уступила в канадцам в финале юниорского чемпионата мира. Встреча в американском городе Фриско закончилась со счетом 5:3 в пользу «кленовых листьев».