«Детская мечта становится реальностью»: режиссер Шипенко рассказал о грядущих съемках фильма на МКС

Российский режиссер Клим Шипенко сравнил съемки фильма на МКС с детской мечтой.

«В детстве, как и многие мальчишки я мечтал покорять далекие галактики. Детская мечта становится реальностью - я готовлюсь к первым в истории съемкам фильма в космосе! Перед началом съемок нам предстоит гигантская подготовительная работа. Недавно я успешно прошел медицинскую комиссию и стал еще на шаг ближе к заветной цели», - поделился Шипенко.

Он также рассказал и о кинопробах для актрис.

«Для актрис был еще более сложный путь: кроме привычных кастингов и проб все претендентки также проходили полное медобследование. Из тысячи кандидаток на первом этапе были отобраны те, которые лучше всего соответствовали заявленным критериям, но в финал прошли лишь сильнейшие», - заключил режиссер.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что с первого июня актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко приступят к интенсивным тренировкам для полета в космос и съемок на МКС фильма.

Съемки состоятся на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19».