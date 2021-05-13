С 1 июня актриса Пересильд начнет тренировки для полета на МКС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что с 1 июня актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко приступят к интенсивным тренировкам для полета в космос и съемок на МКС фильма.

«Начиная с 1 июня начинается интенсивная подготовка. Она включает в себя и летную подготовку, и прыжки с парашютом, и работу на земле, и отработку нештатных ситуаций, которых может быть тысяча и одна. Это тяжелая работа впереди. Пожелаем тем, кто сегодня был отобран, прошел медицинскую комиссию, с честью пройти эти испытания», - рассказал Рогозин в эфире Первого канала.

Сегодня стало известно, что по итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж - Алену Мордовину и Алексея Дудина.

Съемки состоятся на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19».

Ранее единственная российская женщина-космонавт Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году. Полет Кикиной на Международную космическую станцию состоится осенью 2022 года.