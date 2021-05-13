Прокуратура Коми организовала проверку по факту разлива нефти в реку Колва
На место разлива нефти в реке Колва вылетел представитель прокуратуры, организована проверка.
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Прокуратура города Усинска Республики Коми приступила к проверке по факту разлива нефти в реку Колва. По данным следователей, инцидент произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Харьягинского нефтяного месторождения.
На место происшествия вылетел представитель прокуратуры Усинска. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды, а также о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается в Instagram регионального ведомства.
Ранее мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. В настоящее время СПАСФ «Природа» приступило к локализации разлива нефти.