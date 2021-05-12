Режим ЧС введен в Усинске Республики Коми из-за разлива нефти в реке Колве

Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета с 23.00 режима ЧС вечером 11 мая, сразу же после сообщения об обнаружении радужной пленки на поверхности реки Колва в районе 4-го моста в МО ГО «Усинск». О ситуации был проинформирован глава Республики Коми Владимир Уйба, который так же взял ее на контроль.

В настоящее время СПАСФ «Природа» приступило к локализации разлива нефти в районе 1 и 4 моста в соответствии с планом по ликвидации ЧС. Источник утечки нефти уже выявлен и остановлен: он находится в НАО, практически у границы с МО ГО «Усинск».

О том, какие меры принимаются и как развивается ситуация, будет сообщаться на официальных интернет ресурсах администрации МО ГО «Усинск».