Усилить рубежи: на Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров

Семь современных кораблей и катеров пополнят состав Черноморского флота до конца года. Об этом сегодня в день празднования 238-й годовщины со дня образования флота сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.

Задачи, которые стоят перед объединением, обязывают быть в постоянной боеготовности. Черноморский флот сегодня - это фрегаты и малые ракетоносцы, оснащенные высокоточным оружием, включая крылатые «Калибры». Их мощь на себе прочувствовали террористы в Сирии.

В состав флота также входят сторожевики, тральщики и большие десантные корабли. Подводная угроза противнику - неуловимые «Варшавянки», именуемые за скрытность «Черными дырами».

С берега юг России надежно защищают ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и «Утес», а небо закрывают системы ПВО С-400 и морская авиация. Помимо пополнения кораблей, запланировано обновление береговых дивизионов и переоснащение морской пехоты.