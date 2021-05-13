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Главком ВМФ поздравил Черноморский флот с 238-летием

Тимур Шерзад
10:50 13.05.2021
Адмирал упомянул крупные победы Черноморского флота, плеяду выдающихся флотоводцев, от Ушакова и Лазарева до Нахимова и Горшкова. Именно на Черноморском флоте, согласно словам Евменова, формировалась русская школа военно-морского искусства. 
Главком ВМФ поздравил Черноморский флот с 238-летием
© Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов, поздравил военных моряков-черноморцев и ветеранов с Днем Черноморского флота - сегодня ему исполняется 238 лет. 

«История создания регулярного Черноморского флота тесно связана с многовековой борьбой русского народа за выход к Азовскому и Черному морям. После присоединения Крыма к России Екатерина II издала указ о создании Черноморского флота. 13 мая 1783 года прибытие в Ахтиарскую бухту кораблей Азовской флотилии ознаменовало решение одной из главных проблем государственного развития России – выхода к морю с созданием на нем военного флота», - напомнил Евменов. 

Адмирал упомянул и крупные победы Черноморского флота, и плеяду выдающихся флотовоцев, от Ушакова и Лазарева до Нахимова и Горшкова. Именно на Черноморском флоте, согласно словам Евменова, формировалась русская школа военно-морского искусства. 

«В наши дни военные корабли Черноморского флота под легендарным Андреевским флагом успешно выполняют сложные и ответственные задачи. Нынешнее поколение моряков-черноморцев является достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников. Они самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по обеспечению безопасности Российской Федерации, защите ее национальных интересов в Мировом океане, восстановлению мира на территории Сирийской Арабской Республики», - отметил Главком ВМФ.

Евменов подчеркнул, что Черноморский флот интенсивно развивается. Его оснащение надводными кораблями с высокоточным оружием будет продолжаться, причем в ближнесрочной перспективе. Будет обновляться и вооружение береговой составляющей Черноморского флота, дальнейшее развитие ждет и авиацию с инфраструктурой. 

Напоследок Евменов пожелал ветеранам Черноморского флота и состоящим на военной службе морякам-черноморцам здоровья, счастья, семейного благополучия, а также успехов на службе. 

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