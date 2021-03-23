Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера

Министерство энергетики РФ выступило против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли: именно он показал эффективность в стабилизации цен на бензин, а его отмена может привести к серьезным последствиям для рынка. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на предложение главы Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова отменить демпфер.

«Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма», - заявил Сорокин.

Отмену данного механизма нельзя обсуждать, так как это может привести к серьезным последствиям для рынка. По словам замминистра энергетики, демпфер доказывал свою эффективность в течение последних нескольких лет.

Сорокин заявил, что в настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все требуемые срочные меры реагирования на рост оптовых цен. Так, были увеличены нормативы продаж на бирже.

«Те корректировки, которые сейчас предлагаются и которые будут внесены с 1 мая, позволяют донастроить его до соответствия с текущей ситуацией на рынке», - сказал он.

Ранее «Известия» сообщали, что в Независимом топливном союзе (НТС) предупредили о возможном росте цен на бензин в рознице до конца года. По прогнозам представителей отрасли, повышение стоимости топлива может превысить инфляцию, а при худшем сценарии составить 14%. Об опасениях НТС стало известно из письма, которое НТС направил председателю правительства Михаилу Мишустину.