Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера

Анна Назайкина
09:15 23.03.2021
Именно демпфирующий механизм стабилизировал цены на бензин, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера
© Фото: IADE-Michoko, Pixabay
Читайте нас на:

Министерство энергетики РФ выступило против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли: именно он показал эффективность в стабилизации цен на бензин, а его отмена может привести к серьезным последствиям для рынка. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, отвечая на предложение главы Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова отменить демпфер.

«Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма», - заявил Сорокин.

Отмену данного механизма нельзя обсуждать, так как это может привести к серьезным последствиям для рынка. По словам замминистра энергетики, демпфер доказывал свою эффективность в течение последних нескольких лет.

Сорокин заявил, что в настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все требуемые срочные меры реагирования на рост оптовых цен. Так, были увеличены нормативы продаж на бирже.

«Те корректировки, которые сейчас предлагаются и которые будут внесены с 1 мая, позволяют донастроить его до соответствия с текущей ситуацией на рынке», - сказал он.

Ранее «Известия» сообщали, что в Независимом топливном союзе (НТС) предупредили о возможном росте цен на бензин в рознице до конца года. По прогнозам представителей отрасли, повышение стоимости топлива может превысить инфляцию, а при худшем сценарии составить 14%. Об опасениях НТС стало известно из письма, которое НТС направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.