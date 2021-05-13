Опубликовано видео бегства школьников от напавшего в Казани
На YouTube появилось видео, снятое напуганными школьниками во время бегства от напавшего на гимназию в Казани.
© Видео: YouTube, Julian Nagelsmann © Фото: соцсети
В Сети появилось видео, снятое в момент нападения юноши на гимназию №175 в Казани.
На кадрах, опубликованных на YouТube, практически невозможно что-либо рассмотреть из-за трясущейся камеры. На фоне слышны звуки выстрелов и крики напуганных детей. Предположительно, видео снял один из школьников, который убегал от нападавшего.
Ранее очевидцы опубликовали в Сети кадры эвакуации из гимназии №175. На видео запечатлено, как школьники в сопровождении сотрудников правоохранительных органов покидают здание учреждения по выдвижной лестнице.