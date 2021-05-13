Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о риске передачи данных

Роскомнадзор предупредил граждан РФ, пользующихся приложением WhatsApp, о недостаточной защите своих персональных данных.

«Роскомнадзор обращает внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook. Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные», - сообщила пресс-служба ведомства в ТАСС.

Также сообщается, что российское и европейское законодательство по защите персональных данных «более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp».

Мессенджер обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. Это касается номеров, транзакций и IP-адресов пользователей. Такой шаг был подвергнут резкой критике.

Ранее районный суд Москвы выписал два штрафа для компании Telegram. Мессенджер обвиняется в административном правонарушении за распространение незаконной информации. Общая сумма штрафов составляет пять миллионов рублей.