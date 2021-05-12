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Суд оштрафовал Telegram на пять миллионов рублей по протоколам Роскомнадзора

Кира Карон
16:53 12.05.2021
Telegram оштрафовали на пять миллионов рублей за распространение незаконной информации.
Суд оштрафовал Telegram на пять миллионов рублей по протоколам Роскомнадзора
© Фото: Thomas Trutschel, photothek, Globallookpress
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Районный суд Москвы выписал два штрафа для компании Telegram. Мессенджер обвиняется в административном правонарушении за распространение незаконной информации. Общая сумма штрафов составляет пять миллионов рублей.

«Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - заявила собеседница «360».

Роскомнадзор с 11 февраля составлял протоколы за распространение в Интернете информации с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.

Ранее стало известно, что Google и Facebook могут быть оштрафованы еще на 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сумма штрафа для Twitter за аналогичное нарушение может составить 24 миллиона рублей.

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