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Росавиация призвала авиакомпании быть готовыми отменить рейсы из-за израильско-палестинского конфликта

Алексей Курильченко
16:07 13.05.2021
Росавиация опубликовала список рекомендаций авиакомпаниям в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной.
Росавиация призвала авиакомпании быть готовыми отменить рейсы из-за израильско-палестинского конфликта
© Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress
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Росавиация дала авиакомпаниям рекомендации из-за обострения конфликта Израиля и Палестины. Ведомство советует регулярно вести мониторинг оперативной информации, выбирать наиболее безопасные маршруты и оперативно принимать решение об отмене полетов.

«Росавиация в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе рекомендует российским эксплуатантам воздушных судов предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ, в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минздрава сектора Газа, число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов за два дня, составило 65, включая 16 детей и пять женщин.

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