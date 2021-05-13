В стране и мире Росавиация призвала авиакомпании быть готовыми отменить рейсы из-за израильско-палестинского конфликта Алексей Курильченко Росавиация опубликовала список рекомендаций авиакомпаниям в связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной. © Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Росавиация дала авиакомпаниям рекомендации из-за обострения конфликта Израиля и Палестины. Ведомство советует регулярно вести мониторинг оперативной информации, выбирать наиболее безопасные маршруты и оперативно принимать решение об отмене полетов. «Росавиация в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе рекомендует российским эксплуатантам воздушных судов предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ, в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации», - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным Минздрава сектора Газа, число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов за два дня, составило 65, включая 16 детей и пять женщин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика