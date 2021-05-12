Число жертв в секторе Газа увеличилось до 65

В ходе израильских авиаударов по сектору Газа число жертв возросло до 65 человек. Об этом сообщил журналистам представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.



«Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа за два дня, составило 65, включая 16 детей и пять женщин. Еще 365 человек получили ранения», - заявил аль-Кидра.

Ранее пользователи Twitter опубликовали видео очередной ракетной атаки по Израилю с территории сектора Газа боевым крылом движения ХАМАС. По данным очевидцев, было запущено более сотни ракет. Отмечается, что удары были нанесены по городам Ашкелон, Нетивот и Сдерот.