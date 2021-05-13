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Школьники из пережившей трагедию казанской гимназии продолжат учиться вместе

Андрей Аркадьев
16:11 13.05.2021
Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время в адаптации к изменившимся условиям.
Школьники из пережившей трагедию казанской гимназии продолжат учиться вместе
© Фото: region_kazan116, ВКонтакте
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В мэрии Казани на совещании по дальнейшему обучению учеников гимназии №175 сообщили, что школьники будут учиться вместе.

«Согласно рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей, дети из 175-й гимназии в 174-й школе будут учиться вместе, классы не будут перемешивать», - говорится в пресс-службе мэрии.

Работать с детьми будут те же преподаватели, которые помогут им адаптироваться к новым условиям. Школьники приступят к учебе с понедельника, а не с пятницы, так как им необходимо дать время на подготовку к занятиям, добавили в пресс-службе.

Во вторник в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Жертвами стали девять человек, в том числе семеро детей, более 20 пострадали, у многих переломы и пулевые ранения. Некоторые получили травмы, выпрыгивая из окон.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, предполагаемый стрелок задержан. Им оказался 19-летний юноша, в прошлом воспитанник гимназии.

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