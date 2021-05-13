Полиция задержала подозреваемого в нападении на PR-директора «Спартака»

Сотрудники МВД задержали в московском районе Новокосино подозреваемого в избиении директора по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что на Новокосинской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников нанес удар своему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в одну из московских клиник», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Ранее пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал о состоянии Фетисова. Сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой.