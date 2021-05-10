В «Спартаке» рассказали о состоянии находящегося в реанимации медиадиректора клуба

Полиция активно выясняет обстоятельства, при которых произошло нападение на директора по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова. Кроме того, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. Об этом рассказал «Звезде» пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин.

«Нападение произошло вчера вечером. Сам Антон сейчас находится в сознании, он в состоянии отвечать на вопросы и периодически отвечает на сообщения. Мы с ним один-два раза общались, но ему нельзя много говорить по состоянию здоровья. Желаю Антону выздоровления скорейшего и возвращения к работе», - отметил коллега пострадавшего.

По словам Кулемина, ему не известны детали совершенного нападения, но - по предварительным данным - на Антона Фетисова напали на улице. Сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, однако назвать конкретное медицинское учреждение пресс-атташе не стал.

Известно, что из-за этого Фетисов не присутствовал на матче «Спартак» - «Химки», в ходе которого их команда выиграла со счетом 2:1. Клуб вышел на второе место в общем зачете.