В МИД РФ выразили обеспокоенность после захода подлодки США в порт Норвегии

Министерство иностранных дел РФ выразило озабоченность после того, как американская подлодка зашла в порт Норвегии, расположенный возле границ с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вызывает озабоченность факт захода 10 мая текущего года американской атомной подводной лодки в порт северо-норвежского населенного пункта Тенснес в 50 километрах от Тромсе. Специально модернизированный под такие визиты за счет средств Вашингтона гражданский порт в непосредственной близости от российско-норвежской границы становится тем самым очередным форпостом НАТО на норвежской территории», - заявила Захарова.

По словам представителя МИД, норвежского руководство сообщает об отсутствии ядерного оружия на борту субмарины, но Захарова отметила, что достоверной информации на этот счет нет.

Ранее Захарова заявила, что Россия выражает глубокую озабоченность в связи с обострением отношений Палестины и Израиля на фоне столкновений мусульман с силами безопасности Израиля и ракетными обстрелами вокруг сектора Газа.