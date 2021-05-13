Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ выразили обеспокоенность после захода подлодки США в порт Норвегии

Алексей Курильченко
16:21 13.05.2021
Мария Захарова заявила, что заход американской подлодки в порт Норвегии вызывает у РФ озабоченность.
В МИД РФ выразили обеспокоенность после захода подлодки США в порт Норвегии
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Министерство иностранных дел РФ выразило озабоченность после того, как американская подлодка зашла в порт Норвегии, расположенный возле границ с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вызывает озабоченность факт захода 10 мая текущего года американской атомной подводной лодки в порт северо-норвежского населенного пункта Тенснес в 50 километрах от Тромсе. Специально модернизированный под такие визиты за счет средств Вашингтона гражданский порт в непосредственной близости от российско-норвежской границы становится тем самым очередным форпостом НАТО на норвежской территории», - заявила Захарова.

По словам представителя МИД, норвежского руководство сообщает об отсутствии ядерного оружия на борту субмарины, но Захарова отметила, что достоверной информации на этот счет нет.

Ранее Захарова заявила, что Россия выражает глубокую озабоченность в связи с обострением отношений Палестины и Израиля на фоне столкновений мусульман с силами безопасности Израиля и ракетными обстрелами вокруг сектора Газа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:27 В стране и мире
Видео
Полиция задержала подозреваемого в нападении на PR-директора «Спартака»
15:51 В стране и мире
Видео
Золотов призвал увеличить возраст для владения оружием до 21 года
15:05 В стране и мире
Видео
Путин поручил наградить сотрудников казанской гимназии №175
13:36 В стране и мире
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
11:13 ОПК
МС-21 с отечественными двигателями пройдет дополнительные испытания в ЦАГИ
Популярное
Популярное
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
Видео
Одеяла с оспой: экс-участник комиссии по биооружию рассказал о первых исторических попытках США его применить
Видео
ФСБ выявила в Шереметьево медицинскую клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам
Видео
Эксперт рассказал, как цвет напитков влияет на организм
Врач рассказал, действительно ли морковь и черника помогут улучшить зрение
NYT: у некоторых представителей США за рубежом выявили повреждения мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.