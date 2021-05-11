«Решительно осуждаем»: Захарова высказалась об обострении палестино-израильского конфликта

Россия выражает глубокую озабоченность в связи с обострением отношений Палестины и Израиля на фоне столкновений мусульман с силами безопасности Израиля и ракетными обстрелами вокруг сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности. Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и участником «квартета» международных посредников по БВУ будет добивать комплексного и устойчивого урегулирования ситуации в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено около 480 ракет и около 150 ракет были запущены из сектора Газа в сторону Израиля и взорвались на территории анклава. Отмечается, что 200 ракет было перехвачено системой ПРО «Железный купол».