Золотов призвал увеличить возраст для владения оружием до 21 года

Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить ряд законов, касающихся разрешений на владение огнестрельным оружием. Об этом он заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Особое внимание руководитель уделил процессу выдачи медицинских справок.

«Я считаю, что эти справки следует выдавать не в частных клиниках, а в государственных структурах, организациях. Также, следует совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Я понимаю, что это дорого и долго, но это необходимо сделать», - заявил Золотов.

Также глава структуры предложил ввести «курс молодого бойца» для желающих получить охотничий билет и право на владение гладкоствольным оружием. Кроме того, предложено ввести возрастное ограничение до 21 года, включая и для прошедших службу в армии.

Ранее президент Владимир Путин поручил Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, учитывая произошедшее в школе в Казани.