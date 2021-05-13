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Золотов призвал увеличить возраст для владения оружием до 21 года

Алексей Курильченко
15:51 13.05.2021
Глава Росгвардии предложил внести изменения в правила выдачи документов для владения оружием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить ряд законов, касающихся разрешений на владение огнестрельным оружием. Об этом он заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Особое внимание руководитель уделил процессу выдачи медицинских справок.

 «Я считаю, что эти справки следует выдавать не в частных клиниках, а в государственных структурах, организациях. Также, следует совместно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Я понимаю, что это дорого и долго, но это необходимо сделать», - заявил Золотов.

Также глава структуры предложил ввести «курс молодого бойца» для желающих получить охотничий билет и право на владение гладкоствольным оружием. Кроме того, предложено ввести возрастное ограничение до 21 года, включая и для прошедших службу в армии.

Ранее президент Владимир Путин поручил Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, учитывая произошедшее в школе в Казани.

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