Путин поручил Золотову проработать новое положение об оружии в гражданском обороте

Российский президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, учитывая произошедшее в школе в Казани. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение было дано Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которые могут быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков заметил, что зачастую в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых государствах используются как штурмовые винтовки. Отмечается, что этот вопрос будет в срочном порядке проработан Росгвардией.