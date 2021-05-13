Путин поручил наградить сотрудников казанской гимназии №175

Президент России Владимир Путин поручил внести предложение о награждении сотрудников гимназии №175 в Казани, на которую было совершено вооруженное нападение. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии... Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг», - сказал Путин.

Президент отметил, что педагоги были готовы защищать учеников, даже несмотря на звуки выстрелов. Он стояли у входа в классы, помогли школьникам укрыться и выбраться из здания.

Также Путин выразил слова поддержки близким и семьям погибших в Казани. Произошедшее он назвал трагедией, потрясшей всех.