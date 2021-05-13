В стране и мире «Трагедия потрясла нас всех»: Путин прокомментировал произошедшее в Казани Кира Карон Владимир Путин прокомментировал трагедию, которая произошла в Татарстане. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин выразил слова поддержки близким и семьям погибших в Казани. «Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое - своих детей, внуков, близких и любимых людей», - сказал Владимир Путин. Стрельба на территории учебного заведения на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. В результате трагедии погибли девять человек, более 20 пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, предполагаемый нападавший задержан. Им оказался 19-летний юноша, в прошлом воспитанник гимназии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика