СМИ: проект футбольной Суперлиги остановлен

Проект европейской футбольной Суперлиги остановлен. Об этом сообщает радио Talksport.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двенадцать футбольных клубов - основателей Суперлиги соберутся во вторник для обсуждения роспуска турнира.

Напомним, что 19 апреля, 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги - нового футбольного турнира. В числе команд-организаторов - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус».