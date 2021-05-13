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Психиатр рассказал, как вести себя с агрессивными людьми

Светлана Иванова
14:54 13.05.2021
Врач посоветовал в спокойной манере попытаться выяснить, что нужно враждебно настроенному собеседнику, а также призвал использовать технику растаскивания внимания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kati, imageBROKER, Globallookpress
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Столкнувшись с агрессивным поведением человека, ни в коем случае нельзя переходить на крик. Об этом предупредил врач-психиатр Николай Львов. Как уточнил специалист в комментарии «Звезде», следует предпринять попытку выяснить, что именно нужно человеку. Причем делать это следует спокойно, пояснил доктор.

«Если человек агрессивен и пытается каким-то образом воздействовать на вас словами, самое основное, - это в ни в коем случае не переходить на крик, не бежать, а совершенно спокойно выяснить, что ему нужно», - указал Львов.

Он призвал задавать этот вопрос неоднократно разными словами, используя фразы: «Что вы хотели?», «Что вы от меня хотите?», «Почему так случилось, что мы с вами разговариваем и вы говорите на повышенных словах?», «Что-то случилось?», «Чем я могут вам помочь?». По мнению психиатра, использование этих фраз не вызовет дополнительного возбуждения со стороны человека. Врач также посоветовал использовать так называемую технику растаскивания внимания.

«Нужно в первую очередь обратить внимание на окружающую обстановку: "Если вам удобно, давайте присядем", "Если вам удобно, давайте отойдем в сторону, чтобы не пугать окружающих", то есть попытаться объединиться с человеком, хотя он и настроен агрессивно. Задавать вопросы на второстепенные темы для того, чтобы сменить направление», - рассказал психиатр.

По словам специалиста, нужно попытаться расположить к себе агрессивного человека, а также следует контролировать собственные слова и мимику, чтобы не было никаких проявлений неприязни.

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