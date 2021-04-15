В стране и мире Эксперт объяснил разницу между антидепрессантами и наркотиками Алена Миронова Врач, кандидат наук назвал ключевые отличия антидепрессантов от наркотиков. © Фото: imago-images.de, Globallookpress Читайте нас на: Антидепрессанты, в отличие от наркотиков, не вызывают привыкания. Об основных отличиях «Звезде» рассказал эксперт в области фармацевтики, производства лекарств, законодательства, врач, кандидат наук Виктор Дмитриев. «Самое главное, чем отличаются наркотики от антидепрессантов... Первое - к наркотикам возникает привыкание. Второе - помимо этого привыкания, для того чтобы получить тот эффект, который ожидает человек принимающий, дозы, к сожалению, надо постоянно увеличивать. И они, в свою очередь, начинают пагубно влиять на организм», - подчеркнул эксперт. Антидепрессанты различаются по степени влияния на организм. «Есть более жесткие, которые фактически притормаживают эмоциональную сферу у человека, а есть более мягкие. Самое главное, что к ним не возникает привыкания. И почему у нас такое несколько негативное отношение к этому, скорее это из-за того, что у нас в принципе народ очень боится психиатров. То есть сходить к психиатру и получить диагноз какого-то психического расстройства - это прямо воспринимается как некий позор», - объяснил Дмитриев. Эксперт обратил внимание на то, что в США, в свою очередь, антидепрессанты пьют огромное количество людей. Но это уже другая крайность. Дмитриев призвал придерживаться золотой середины - когда антидепрессанты принимаются исключительно по рекомендации врача и только в определенных состояниях, которые действительно могут грозить какими-либо нехорошими последствиями, а не при плохом настроении или при возникновении каких-либо жизненных проблем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика