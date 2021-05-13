Как устроена вселенная и люди: вице-глава института ядерных исследований рассказал о российском коллайдере NICA

В Дубне идет процесс строительства сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжелых ионов NICA. Старт ему был дан в 2013 году, а финал намечен на 2022-й. Создается он с целью исследования физики частиц в ранее недоступных в земных условиях параметрах. На вопрос о том, чем отличается новый коллайдер от уже существующих, ответил Владимир Кекелидзе, профессор, член-корреспондент РАН и вице-президент Объединенного института ядерных исследований, на базе которого проводится строительство.

Самое заметное, по его словам, отличие - размеры, российский NICA значительно меньше известного большого андронного коллайдера на границе Швейцарии. Незаметное, но главное отличие - в поставленной для него задаче.

«Каждый ускорительный комплекс нацелен на выполнение вполне определенных задач: я бы сказал, что уникальная возможность, которую дает NICA, - это изучение состояния ядерной материи в условиях ее максимальной плотности, которая существует, может быть, только в недрах нейтронных звезд», - заявил Кекелидзе в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Он подчеркнул, что на Земле подобные условия еще никогда не воссоздавались. По словам профессора, это даст новые возможности понять, как устроен мир, Вселенная и люди.

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