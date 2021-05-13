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Диетолог назвала безопасное количество нездоровой еды в рационе

Светлана Иванова
14:10 13.05.2021
Умеренное потребление не самой полезной с точки зрения диетологии пищи не приведет к негативному влиянию на организм здорового человека, при этом у людей с заболеваниями может вызвать обострение, указала специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER, Globallookpress
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Не существует одинаково безопасной дозы нездоровой еды для всех людей. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. Она уточнила, что при умеренном употреблении не самой полезной с точки зрения диетологии пищи у здорового человека не возникнет негативных последствий. При этом у людей с некоторыми заболеваниями даже небольшое количество нездоровой еды может усугубить состояние.

«Здоровому человеку можно, как говорится, все. Если человек болен или имеет какие-то отклонения по здоровью, то даже маленькое количество нездоровой еды может пагубно влиять на его здоровье, на его желудочно-кишечный тракт, если он имеет какие-то хронические заболевания, потому что это может привести к резкому обострению, поэтому нормы нездоровой еды нет», - пояснила специалист.

При этом диетолог указала, что нездоровой пищей нельзя злоупотреблять в ежедневном режиме. В частности, Русакова призвала дозировать количество съедаемых мюсли.

«На мой взгляд, это различные мюсли с цукатами и сахарными сиропами, например, различного вида, потому что, с одной стороны, мы считаем, что это цельнозерновой продукт, но, с другой стороны, за счет добавленных сахаров это будет очень калорийный продукт, поэтому считать его продуктом диетическим я бы не стала», - отметила врач.

Она также посоветовала считать молочные продукты со сладкими фруктовыми наполнителями десертами, а не полезной пищей. Диетолог обратила внимание, что сахар замедляет всасывание кальция и добавленные сахара нивелируют пользу от молочной продукции.

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