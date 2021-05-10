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Эксперт рассказал о вреде голодания после переедания

Кира Карон
16:17 10.05.2021
Нутрицолог рассказал, почему нельзя голодать после переедания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANG, Bilderbox, Globallookpress
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После переедания в праздники многие совершают ошибку и делают разгрузочные дни, по мнению эксперта, для организма это не лучший способ. Об этом рассказала нутрицолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

«Делают разгрузочные дни, либо целый день ничего не едят, устраивают для себя голод. Они надеются, что общую сумму калорийности за неделю приведут в норму таким образом. На самом деле клетки нашего тела осуществляют работу ежедневно, они "не уходят в отпуск", "не ложатся спать", когда вы решили поголодать и решили провести это время в постели не двигаясь, потому что не хватает энергии», - сказал эксперт.

Она также добавила, что после переедания необходимо обратиться к продуктам, которые легче усваиваются организмом, но дать организму необходимые аминокислоты и весь набор нутриентов необходимые нашему телу.

«В каждом приеме пищи, напомню, необходимы белки, жиры и углеводы. Я бы поставила молочный источник белка и животный на первое место, потому что они содержат в себе все аминокислоты, 20 аминокислот. Из этого набора стоятся клетки человеческого организма. Такие как яйца, творог, можете взять запеканку, можно приготовить тефтели из рыбы и птицы, чтобы это был легкий продукт и оставлять ощущение легкости после переедания. Но голодать и делать разгрузочные дни, я не рекомендую», - отметила Деккер.

В заключение нутрицолог отметила, такой способ «не ведет к здоровью», а вводит организм в состояние дефицита, который будет использовать резервы организма.

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