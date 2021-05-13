Психиатрическую экспертизу стрелку из Казани проводит директор института имени В.П. Сербского

В Казани проводят психиатрическую экспертизу Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе №175 в Казани.

Исследование лично проводит главный психиатр Минздрава, директор московского центра имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалисты смогут выявить наличие психических расстройств и установят, был ли нападавший вменяем в момент совершения преступления.

Утром во вторник, 11 мая, 19-летний юноша ворвался в гимназию на улице Файзи, где открыл огонь по детям и учителям. В результате трагедии погибли девять человек, 23 получили ранения.

В настоящее время жизни раненых, которые остаются в больницах Казани, ничто не угрожает. Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно.