Психиатрическую экспертизу стрелку из Казани проводит директор института имени В.П. Сербского
В Казани проводят психиатрическую экспертизу Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе №175 в Казани.
Исследование лично проводит главный психиатр Минздрава, директор московского центра имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда».
Специалисты смогут выявить наличие психических расстройств и установят, был ли нападавший вменяем в момент совершения преступления.
Утром во вторник, 11 мая, 19-летний юноша ворвался в гимназию на улице Файзи, где открыл огонь по детям и учителям. В результате трагедии погибли девять человек, 23 получили ранения.
В настоящее время жизни раненых, которые остаются в больницах Казани, ничто не угрожает. Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно.