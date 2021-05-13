«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции

Рост числа нейтронов в одном из помещений Чернобыльской АЭС указывает на продолжение реакции деления в законсервированной АЭС. Об этом сообщал журнал Science.

Как отмечает издание, установленные на станции датчики зафиксировали рост числа нейтронов в одном из недоступных помещений. Это сигнализирует о реакции ядерного деления. Украинские ученые также подтвердили эти сведения.

«Мы не можем исключить возможность аварии», — передает журнал слова представителя киевского Института проблем безопасности АЭС.

По словам эксперта, рост количества нейтронов происходит медленно. В запасе в настоящий момент еще есть несколько лет для определения мер по противодействию угрозе.

Химик Нил Хайят, работающий в Шеффилдском университете, сравнил ситуацию на Чернобыльской АЭС с «тлеющими углями в мангале».

Как указывается, проблема состоит в том, что первое изоляционное сооружение, называемое «укрытие», позволяло дождевой воде просачиваться внутрь. Так, жидкость привела к замедлению нейтронов, повышая вероятность их взаимодействия с ядрами урана. Это, в свою очередь, привело к резкому увеличению потока нейтронов в результате распада. Предполагалось, что новый безопасный конфайнмент, построенный в 2016 году, сможет стабилизировать ситуацию, однако в некоторых местах поток нейтронов все равно продолжил расти.

«Бесконтрольная реакция деления в расплаве может угаснуть после того, как из-за высокой температуры в результате деления испарятся остатки воды», - считает специалист Шеффилдского университета Максим Савельев.

Он отметил, что хоть взрывную реакцию и можно сдержать, однако она грозит обрушению неустойчивых элементов шаткого «укрытия». Тогда новый безопасный конфайнмент наполнится радиоактивной пылью.

Ранее служба безопасности Украины опубликовала секретные документы КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС. Обнародованные документы свидетельствуют о том, что до самой крупной ядерной катастрофы в истории взрывы на ЧАЭС случались неоднократно.